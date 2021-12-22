Helikopteri denize çakıldı! Bakan 12 saat yüzerek kurtuldu

Dünya Madagaskar Polis Bakanı Serge Gelle'nin filmleri aratmayacak hayatta kalma hikayesini konuşuyor.

Ülkenin kuzeydoğu kıyısındaki bir gemi enkazını incelemek üzere helikopter ile bölgeye hareket eden Gelle'nin helikopteri okyanusa çakıldı.

Ancak Gelle ve helikopterdeki bir polis memuru hayatta kalmayı başardı. Gelle'nin yaklaşık 12 saat boyunca kıyıya yüzerek kurtulan iki kişiden biri olduğu açıklandı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda 57 yaşındaki Gelle, kamuflaj üniformasıyla şezlongda bitkin halde yatarken görülüyor.

'Ölme zamanım henüz gelmedi'

Üşüdüğünü belirten Gelle'nin söz konusu videoda 'Ölme zamanım henüz gelmedi' dediği duyuluyor.

Polis şefi Zafisambatra Ravoavy yaptığı açıklamada, bakanın incelemelerde bulunduğu felakette en az 39 kişinin öldüğü bilgisine yer vermişti.

Ravoavy ayrıca Gelle'in düşen helikoptere ait bir koltuğu suyunun üzerinde kalmak için kullandığına inandıklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı;

'Sporda her zaman büyük bir dayanıklılığa sahipti ve bakan olarak bu ritmi sürdürüyor. Çelik gibi sinirleri var.'

Gelle, otuz yıl poliste hizmet verdikten sonra Ağustos ayındaki kabine değişikliğinin bir parçası olarak bakan oldu.