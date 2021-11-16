Helal ürün ve hizmet pazarında HAK’ın etkinliği giderek artıyor

Soylu, akredite ettikleri helal belgelendirme kurumlarının tüketicilerin ürünlere güvenli erişmelerine mümkün kıldıklarını belirtti.

Soylu, dünyada helale yönelik girişimlerde Türkiye’yi temsil edip yürütülen çalışmaların öncülüğünü üstlenmek için çaba sarf ettiklerini aktardı. Soylu, “Türkiye, tarihsel köklerinden beslenen itibarı, geniş bir kültür coğrafyasına olan erişimi, gelişmiş kalite altyapısı ve tecrübesiyle küresel helal pazarında lider ve yönlendirici ülke olma yolunda ilerliyor” ifadesini de kullandı.

Parçalı yapı var

İslam dünyasında ortak bir helal belgelendirme mekanizmasının inşasına katkı sağlandığına da işaret eden Soylu, şunları söyledi: “Dünyada 6 trilyon dolara yaklaşan bir pazar büyüklüğü görülmektedir. Helal belgeli ürünler talep görmektedir. Buna rağmen dünya genelinde helal belgelendirme alanında ortak bir dil oluşturulamamış olup çok parçalı yapı hakim. Bu durum da sorunlara neden olmaktadır.”