Helal sana Selami Şahin! Sözde sanatçılara kapak olsun

Bartın'daki maden ocağında yaşanan patlama yürekleri dağladı.

11 yaralı, 41 işçinin şehit olduğu olayın grizu kaynaklı olduğu açıklandı.

Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları ve mesai arkadaşlarının umutlu bekleyişi gecenin ilerleyen saatlerinde yerini acı feryatlara bıraktı.

Selami Şahin kayıtsız kalmadı

Türkiye'nin odaklandığı olayla ilgili spor ve magazin dünyasından birçok isim taziye mesajları yayınladı.

Ünlü sanatçı Selami Şahin de maden faciasına kayıtsız kalmadı.

Maden şehitlerinin ailelerine yardım edecek

Şahin, Bartın’da yaşanan olaya ilişkin duygularını ifade etti.

Hayatlarını kaybeden madencilerin ailelerine yardım edeceğini belirten Şahin, "Bartın’da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Allah kimseye dert keder vermesin. Gerçekten hayat devam ediyor. İnsan her an gidebilir. Bugün varız yarın yokuz, gerçekten belli olmaz. Onun için kendinize dikkat edin. Allah hepimize sıhhatli huzurlu ömürler versin yarabbim. Ailelerin şimdi kim bilir nasıl içleri yanıyor. Onlara yardım edebilecek bir şey varsa ben İstanbul’a gidince araştıracağım. Onlara yardım etmek, ibadet gibi kutsaldır. Eksik bırakmayalım onları." şeklinde konuştu.

Şahin'in sözleri, faciadan bile siyasi rant devşirmeye çalışan sözde sanatçılara adeta kapak oldu.