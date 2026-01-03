  • İSTANBUL
Helal olsun Zohran Mamdani! Hukuk tanımayan Trump'a ders verdi
Gündem

Helal olsun Zohran Mamdani! Hukuk tanımayan Trump’a ders verdi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya
Helal olsun Zohran Mamdani! Hukuk tanımayan Trump’a ders verdi

ABD’nin Venezuela’nın meşru lideri Maduro’yu hukuksuz bir operasyonla esir alarak kendi topraklarına kaçırması tüm dünyada tepkiyle karşılanırken, beklenen en onurlu çıkış şaşırtıcı bir şekilde "zulmün merkezi" ABD’nin kalbinden, New York’un Müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani’den geldi.

Hukuk tanımayan kovboylara ders verdi

New York’un seçilmiş başkanı Mamdani, Trump yönetiminin "demokrasi" kılıfı altında sergilediği bu korsanvari haydutluğa sessiz kalmadı. Mamdani, emperyalist odakların uykusunu kaçıracak açıklamasında, egemen bir devlete yapılan bu saldırının açık bir "savaş ilanı" ve "uluslararası hukuk ihlali" olduğunu haykırdı. Bizzat sistemin içinden gelmesine rağmen, Washington’ın kirli oyunlarına alet olmayarak hakkı haykıran Mamdani, adeta "kral çıplak" dedi.

 

Petrol ve sömürü planlarını deşifre etti

ABD’nin yıllardır Latin Amerika’yı sömürme iştahının bir parçası olan bu darbeyi "emperyalist bir alışkanlık" olarak niteleyen Mamdani, meselenin uyuşturucu değil, Venezuela halkının zenginliklerine çökmek olduğunu bir kez daha deşifre etti. Mazlum Venezuela halkının yıllardır yaptırımlarla boğulmasına dikkat çeken feraset sahibi başkan, bu tür askeri müdahalelerin bölgeye sadece kan ve gözyaşı getireceğini vurguladı.

 

Washington’ın kirli ittifakına karşı çıktı

Trump yönetimi ve Siyonist destekli merkez siyasetçiler, bu darbeyi "adalet" makyajıyla dünyaya pazarlamaya çalışırken, Meydani’nin bu dik duruşu ABD içindeki çatlağı da gözler önüne serdi. New York gibi dünyanın en stratejik şehrinin başındaki bu ismin, Batı’nın iki yüzlü "insan hakları" tiyatrosunu suratlarına çarpması, vicdan sahibi herkesin takdirini topladı.

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani, görevinin ilk gününde kentin önceki Belediye Başkanı Eric Adams'ın İsrail'e destek amacıyla imzaladığı kararnamelerin bir kısmını iptal etmişti.

1
