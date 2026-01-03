Hukuk tanımayan kovboylara ders verdi

New York’un seçilmiş başkanı Mamdani, Trump yönetiminin "demokrasi" kılıfı altında sergilediği bu korsanvari haydutluğa sessiz kalmadı. Mamdani, emperyalist odakların uykusunu kaçıracak açıklamasında, egemen bir devlete yapılan bu saldırının açık bir "savaş ilanı" ve "uluslararası hukuk ihlali" olduğunu haykırdı. Bizzat sistemin içinden gelmesine rağmen, Washington’ın kirli oyunlarına alet olmayarak hakkı haykıran Mamdani, adeta "kral çıplak" dedi.

Petrol ve sömürü planlarını deşifre etti

ABD’nin yıllardır Latin Amerika’yı sömürme iştahının bir parçası olan bu darbeyi "emperyalist bir alışkanlık" olarak niteleyen Mamdani, meselenin uyuşturucu değil, Venezuela halkının zenginliklerine çökmek olduğunu bir kez daha deşifre etti. Mazlum Venezuela halkının yıllardır yaptırımlarla boğulmasına dikkat çeken feraset sahibi başkan, bu tür askeri müdahalelerin bölgeye sadece kan ve gözyaşı getireceğini vurguladı.

Washington’ın kirli ittifakına karşı çıktı

Trump yönetimi ve Siyonist destekli merkez siyasetçiler, bu darbeyi "adalet" makyajıyla dünyaya pazarlamaya çalışırken, Meydani’nin bu dik duruşu ABD içindeki çatlağı da gözler önüne serdi. New York gibi dünyanın en stratejik şehrinin başındaki bu ismin, Batı’nın iki yüzlü "insan hakları" tiyatrosunu suratlarına çarpması, vicdan sahibi herkesin takdirini topladı.

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani, görevinin ilk gününde kentin önceki Belediye Başkanı Eric Adams'ın İsrail'e destek amacıyla imzaladığı kararnamelerin bir kısmını iptal etmişti.