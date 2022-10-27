Helal olsun Yiğidolar! Gruptan çıkmayı garantiledik...
UEFA Konferans Ligi G Grubu 5. haftasında Sivasspor, Romanya ekibi CFR Cluj’u 3-0 mağlup ederek grupta liderliğe yükseldi.
UEFA Konferans Ligi G Grubu 5. haftasında Sivasspor, Cluj’u 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi ve son hafta Prag’ta liderlik maçına çıkacak.
22. dakikada Sabia’nın ceza sahası içerisine yaptığı ortada altı pas çizgisinde topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren temsilcimiz Sivasspor 64. dakikada Gradel’in golüyle tabelayı yine değiştirdi: 2-0 72. dakikada maçın en etkili isimlerinden olan Yatabare attığı golle maçın skorunu belirledi: 3-0.
Grubun diğer maçında ise Prag, Ballkani’yi 1-0 mağlup etti.