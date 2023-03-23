Helal olsun! Vali Gökmen Çiçek gönülleri fethetti
Adıyaman Koordinasyon Valiliği görevine geldiği ilk andan itibaren şehrin enkaz görünümünden hızla kurtulması için hızlı bir enkaz kaldırma çalışması başlatan Vali Gökmen Çiçek, bir yandan şehir hayatının normale dönmesi için kurulan konteyner çarşılarla esnafın ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun şekilde çalışırken, çocukların ricasını da kırmadı.
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