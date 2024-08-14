Helal olsun size: Rize taraftarından İsrail'e kareografili gönderme!
Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşırken, Rizeli taraftarların İsrail'e tepki olarak hazırladığı kareografi geceye damga vurdu.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaştı. Maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
GECEYE DAMGA VURAN KAREOGRAFİ
Öte yandan Çaykur Rizespor taraftarları, tribünde pankart açtı. Koreografide büyük İtrail yazısına Türk yumruğunun indiği görüldü.