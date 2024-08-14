  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya'dan çılgın Türkiye hamlesi! Tonlarca satın aldılar, 'yetmez' deyip 'gönderin' diyorlar, herkes şaşkın

Karahasanoğlu'dan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar! Müslümanlara 'eziklik' uyarısı

Rusya Türkiye'yi mi vuracak? Gizli belgeler gündemi sarstı, Türkiye'deki dört nokta geminin hedefinde

Otoyol projesinde yolsuzluk! 140 milyon Avro altındaki teklifi bozmaya çalışıyorlar

Kassam ve İslami Cihad güçlerini birleştirdi! İsrail'e kabusu yaşatan operasyon

'Gazze'de barış' palavrası! ABD'den katil İsrail’e 20 milyar dolarlık silah onayı

Türk mühendis F-35'in gizli sırrını ifşa etti: Biz olmazsak uçamaz

Mücahitler katil İsrail'e kabusu yaşattı

CHP teşkilatında kavga! Birbirlerini böyle dövdüler

Fenerbahçe denedi ama olmadı! Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Spor Helal olsun size: Rize taraftarından İsrail'e kareografili gönderme!
Spor

Helal olsun size: Rize taraftarından İsrail'e kareografili gönderme!

Yeniakit Publisher
2024-08-14 11:03:00 -
Helal olsun size: Rize taraftarından İsrail'e kareografili gönderme!

Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşırken, Rizeli taraftarların İsrail'e tepki olarak hazırladığı kareografi geceye damga vurdu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaştı. Maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

GECEYE DAMGA VURAN KAREOGRAFİ

Öte yandan Çaykur Rizespor taraftarları, tribünde pankart açtı. Koreografide büyük İtrail yazısına Türk yumruğunun indiği görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23