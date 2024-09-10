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Spor Helal olsun size İtalyanlar! Katil İsrail'e şok protesto
Spor

Helal olsun size İtalyanlar! Katil İsrail'e şok protesto

Yeniakit Publisher
2024-09-10 13:38:00 -
Helal olsun size İtalyanlar! Katil İsrail'e şok protesto

UEFA Uluslar Ligi'ndeki İsrail-İtalya maçında bazı İtalyan taraftarlar İsrail marşı çalınırken arkasını dönerek katil İsrail’i protesto etti.

UEFA Uluslar Ligi’nde İsrail-İtalya maçı güvenlik gerekçesiyle Macaristan’da oynandı. Maç öncesi düzenlenen seremonide İtalyan taraftarların protestosu maça damga vurdu. Misafir takım tribününde bulunan bir grup İtalyan taraftar, İsrail milli marşının çalındığı sırada arkalarını dönerek protesto etti.

İsrail’e yönelik protesto sosyal medyada gündem oldu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren bazı kullanıcılar, İtalyan taraftarların bu tutumunu "saygı değer ve tarihi" olarak niteledi. Bazı kullanıcılar ise sırtını dönenlerin fanatik taraftarlar arasındaki "faşist gruplar" olduğunu ileri sürdü.

Başlangıcı protestoya sahne olan maçta, konuk İtalya, rakibini 2-1 yenerek 3 puanı aldı.

İtalya ile İsrail arasındaki bir sonraki maçın ise 14 Ekim'de İtalya'nın Udine kentinde oynanması planlanıyor. Udine Belediyesi'nin daha önce bu maça ev sahipliği yapmak istemediği basına yansımıştı.

İtalya'da Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye ve Filistinlilere yönelik saldırılarının sık sık protesto edildiği gösteriler düzenleniyor.

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