Helal olsun Sinan Akçıl! Bu hareket, züppe şarkıcılara kapak olacak

Ünlü sanatçı Sinan Akçıl, 15 Temmuz darbe girişiminde Boğaziçi Köprüsü'nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) kalbinden vurularak şehadet şerbetini içen Batuhan Ergin'in ailesine ziyarette bulundu. Merhumun ailesi Akçıl ile beraber duygusal anlar yaşadı. Anne Deniz Ergin, daha önce de Ergin ailesini ziyaret eden Akçıl için "Seni görünce oğlum gelmiş gibi oluyorum, Batuhan'a çok benziyorsun. İyi ki geldin" dedi. Bu sözler karşısında çok mutlu olan sanatçı, "Ben de sizleri kendi ailem gibi seviyorum, iyi ki sizi tanıdım. 15 Temmuz artık benim için Batuhan'ın doğum günü. Onu görmeden tanıdım, görmeden sevdim. O benim adamım" ifadelerini kullandı.

"Beni çok etkiledi"

Darbe girişiminden sonra şehit olan vatandaşların hikayelerini okuduğunu söyleyen Akçıl, Batuhan'ın bir sözünden çok etkilendiği ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

"Ben haberleri okumuştum. Sonra Ahmet Abi'nin telefonunu buldum ve aradım. Beni en çok etkileyen şeylerden birisi de köprü üzerinden paylaştığı fotoğraflardı. O fotoğrafın üzerinde, 'Erzak almaya gelmedik, vatana sahip çıkmaya geldik' sözleri yazılıydı. Bu, beni çok etkiledi ve o anda kendimi Batuhan'a çok yakın hissettim."

"Tüylerim diken diken oldu"

Akçıl, Ergin ailesinin Ortaköy'de bulunan evlerinin üst katına çıkan merdiven bölümünü şehit Batuhan'a ayırdıklarını gördü. Merhumun askerlik anılarının ve Boğaziçi Köprüsü'ndeki fotoğraflarının Türk Bayrağı'nın altında olması da Akçıl'ı çok duygulandırdı. Akçıl'ın, "Tüylerim diken diken oldu, çok özel bir alan" ifadelerinden sonra baba Ahmet Ergin, duvarda asılı bir resmin hikayesini ilk kez ünlü sanatçı ile paylaştı. Bitlis'te askerlik yapan oğlunun o dönemde arkadaşlarına göstermek için çizdiği Boğaz manzaralı resmin hikayesini, "Oğlum Batuhan bunu askerde arkadaşlarına göstermek için çizmiş, resimde Boğaziçi Köprüsü ve Kuleli Askeri Lisesi var" şeklinde anlattı. Ardından baba Ergin, "Oğlum darbe gününde Boğaziçi Köprüsü'nde Kuleli'den gelen darbeci askerler tarafından şehit edildi. Yani oğlum askerlik yaptığı sırada, aslında kendi ölümünü çizmiş" dedi. Bu olay karşısında bir hayli şaşıran Akçıl, "Ne diyeceğimi bilemiyorum, çok ilginç. 15 Temmuz'un önemi ve Batuhan gibi kardeşlerimiz unutulmasın" şeklinde konuştu.

Öte yandan aileyi Ağustos ayında vereceği konsere davet eden Akçıl, Şehit Batuhan Ergin'in anne, baba ve akrabaları ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.