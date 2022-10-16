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Spor Helal olsun sana Orkun Kökçü!
Spor

Helal olsun sana Orkun Kökçü!

Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, dini sebepler nedeniyle LGBT renklerinin yer aldığı kaptanlık bandını takmayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 19:11:00 -
Helal olsun sana Orkun Kökçü!

Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, dini sebepler nedeniyle LGBT renklerinin yer aldığı kaptanlık bandını takmayacağını açıkladı.

Hollanda Eredevisie ekiplerinden Feyenoord'un kaptanı milli oyuncu Orkun Kökçü, AZ Alkmaar maçı öncesi gökkuşağı renklerinin yer aldığı kaptanlık bandını takmamayı tercih etti.

Hollanda Eredevisie'nin 10'uncu haftasında Feyenoord, deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

Feyenoord'un takım kaptanı olan Orkun Kökçü, AZ Alkmaar maçına ilk 11'de başlamasına rağmen dini sebeplerden dolayı gökkuşağı renklerinin yer aldığı kaptanlık bandını takmayacak.

İşte Orkun Kökçü'nün açıklamaları:

LGBT rengi taşıyan kaptanlık bandını takmama sebebini açıklayan Orkun Kökçü, "Herkesin istediğini veya hissettiğini yapmakta özgür olduğuna inanıyorum. Yapılacak bu hareketin önemini çok iyi biliyorum ancak dini inancım nedeniyle, bunu yapacak doğru kişi olduğumu hissetmiyorum. Bu yüzden de bu kaptanlık bandını takarken rahat hissetmiyorum. dedi.

"Umarım dini sebeplerle aldığım bu karara saygı gösterilir"

Kökçü, "Bazı insanların bu konuda benim hakkımda hayal kırıklığı yaşayabileceğini tahmin ediyorum. Niyetim kesinlikle bu değil. Sözlerimin, bu duyguyu hemen ortadan kaldırmayacağını bilsem de umarım dini sebeplerle aldığım bu karara saygı gösterilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Feyenoord, Orkun Kökçü'nün yerine karşılaşmaya Gernot Trauner'in kaptan olarak çıkacağını duyurdu.

Milli oyuncu Orkun Kökçü, bu sezon Feynoord formasıyla 12 maça çıkarken 4 gol ve 1 asist'lik performans sergileyerek takımının önemli isimlerinden biri oldu.

 

 

 

 

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