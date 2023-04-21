Helal olsun sana Berat Albayrak! Ha bu da size kapak olsun

"Türkiye’nin yakın dönemde yaptığı en stratejik hamlelerden biri yurtdışındaki altın rezervlerini ülkeye taşımak oldu. Berat Albayrak döneminde geçmişte ABD, İsviçre ve İngiltere’de tutulan 350 ton altın Türkiye’ye getirildi. Altın rezervimiz 120 tondan 786 tona ulaştı" hatırlatması yapan Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, "Ne ilginçtir ki. Daha önce 'Hazine tamtakır... Berat Albayrak döneminde 128 milyar dolar buhar oldu, uçtu' diyenler bugün onun zamanında getirilen kasadaki altınları seçim vaadi olarak kullanmak istiyor" diyerek CHP'ye gönderme yaptı.

Şahin, yazısında şunları kaydetti:

"Türkiye’nin yakın dönemde yaptığı en stratejik hamlelerden biri yurtdışındaki altın rezervlerini ülkeye taşımak oldu. Berat Albayrak döneminde geçmişte ABD, İsviçre ve İngiltere’de tutulan 350 ton altın Türkiye’ye getirildi. Altın rezervimiz 120 tondan 786 tona ulaştı.

CHP Grup Başkanvekilinin “Hazine’de bizim altınlar var ya, birer tane her aileye dağıtacağız” dediği altınlar bu altınlar işte...

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Popülizmin ipine sarılanlar bilmez ama bir ülkenin yurtdışındaki altınlarını getirmesi öyle kolay bir iş değil. Yakın dönemde Almanya, ABD’deki 300 ton altınını istedi. ABD en erken 7 yılda verebileceğini söyledi! Demek ki neymiş… ABD’nin elinden altını almak için gerekirse ağır bedeller ödemeyi göze almanız icap edebilirmiş…

Yıl 1965... Fransa Cumhurbaşkanı De Gaulle, ABD’nin karşılıksız dolar basarak aslında dünyayı soyduğunu ima etti. Bir sonraki adımda ise donanmasındaki gemilerle ABD’deki altınlarını Fransa’ya taşıdı. Fransa’dan sonra diğer ülkeler aynı yolu izlemek istedi. Küresel finans sistemini, doların rezerv para birimi olma özelliğini tehdit eden bu hareket elbette cezasız kalamazdı. Bütün dünyayı etkisi altına alan Avrupa merkezli bir gençlik ayaklanması başlatıldı! (Meşhur 68 kuşağı hikayesi)

Benzer bir tarifeyi 10 yıldır bize uygulamak istiyorlar... Yıl 2013… Türkiye, IMF’ye olan borcunu bitirmiş. Dolar, faiz, enflasyon en düşük seviyelere gerilemiş. Adeta birileri düğmeye basıyor ve Recep Tayyip Erdoğan bir sokak darbesiyle devrilmek isteniyor! Arkasından gelen yargı darbesi, barikat eylemleri, askeri darbe… Küresel emperyalizm Türkiye’nin kendi çizdiği istikametin dışına çıkmasını engellemek için her yolu denedi. Türkiye direndi.

Saldırıların dozu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtiğimiz 2018’den sonra daha da arttı. Çünkü Türkiye vites büyüttü.

Altınlarını yurt dışından getirdi...

Dünyanın en modern enerji filolarından birini kurdu, enerji sorununu çözme yoluna girdi.

Sıcak paraya dayalı borç ekonomisinden üretimi ve istihdamı önceleyen tam bağımsız ekonomi modeline geçti.

Bu üç başlık aynı zamanda Berat Albayrak’ın hem içeride hem de dışarıda hedef tahtasına oturtulmasının da temel sebepleri.

Ne ilginçtir ki. Daha önce “Hazine tamtakır... Berat Albayrak döneminde 128 milyar dolar buhar oldu, uçtu” diyenler bugün onun zamanında getirilen kasadaki altınları seçim vaadi olarak kullanmak istiyor!

CHP Grup Başkanvekili bir konuda haklı… Hazine’de bizim altınlar var. Türkiye artık durdurulamaz…"