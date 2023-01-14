Helal olsun sana Berat Albayrak! Adamın dibisin

"Rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarında üretim rekorları kırdığımızda... Karadeniz'de üst üstü doğal gaz kaynakları keşfettiğimizde... Hep Berat Albayrak'ın Enerji Bakanı olduğu dönemde yapılan yatırımların ve yürütülen enerji politikalarının ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz" ifadelerini kullanan Mevlüt Tezel, "kömür" konusunun ise atlandığını belirtti. Sabah gazetesindeki köşesinde, Albayrak'ın kömürde yerli kaynakları artırma politikalarının tamamının tuttuğunu ifade eden Tezel, şunları kaydetti:

"Rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarında üretim rekorları kırdığımızda... Karadeniz'de üst üstü doğal gaz kaynakları keşfettiğimizde... Hep Berat Albayrak'ın Enerji Bakanı olduğu dönemde yapılan yatırımların ve yürütülen enerji politikalarının ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz.

Ama unuttuğumuz bir konu var: Kömür!

Yeni açıklanan Uluslararası Enerji Ajansı 'Kömür 2022' raporuna göre, 2022'de küresel kömür tüketimi önceki yıla göre yüzde 1,2 artarken, Avrupa Birliği'ndeki (AB) artış yüzde 6,5'i buldu!

Çevreci Avrupa ülkeleri, Rusya doğal gazı kesince birden kömürcü oldu, iyi mi?

Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, İspanya, İtalya, Yunanistan, Macaristan ve Avusturya gibi ülkeler kömürle çalışan elektrik santrallerinin ömrünü uzatma, kapatılan santralleri yeniden devreye alma ve mevcut üretimleri artırma yönünde adımlar attı

Oysa Avrupa'da kömür madenlerinin üst üste kapatıldığı dönemde Albayrak, Kasım 2015'te 1. Yerli Kömür Eylem Planı Çalıştayı'nda kömürün elektrik üretim portföyündeki payının yüzde 12'lerden yüzde 16'ya çıkarıldığını gururla anlatıyordu.

Kömür karşıtı lobilerin Albayrak'a baskı yaptığı 2015- 2018 arası dönemi hatırlayın!

Muhalefet partileri "Avrupa kömürü bıraktı. Karbon emisyonunu düşürmek için kömürden vazgeçmeliyiz" diye sert eleştiriler yaparken, Albayrak "Türkiye, emisyon noktasında dünyayı en az kirleten ülkeler arasındadır" diyerek direniyordu!

AKILLI KÖMÜR STRATEJİSİ

2017'de 2. Yerli Kömür Eylem Planı Çalıştayı'nda ise çevreye duyarlı bir şekilde' Akıllı Kömür Stratejisi' başlatıldı.

Bu karbon salınımına en az etkiyle kömür üretimini artırmanın stratejisiydi.

Albayrak ayrıca yerli üretime dikkat çekiyordu: "18 milyar ton Türkiye'nin kömür rezervi varken yılda 40 milyon tona yakın kömür ithal ediliyorsa burada bir problem var."

O problem de büyük ölçüde çözüldü. Yerli üretim artırıldı. Ve 2022'de Türkiye'nin toplam kömür kaynağı 20.84 milyar tona yükseldi.

2022 Temmuz ayı itibarıyla Türkiye toplam santral gücünün yüzde 20.7'sini kömürden sağladı. Türkiye bu miktarın yüzde 11.2'sini yerli kömür üretiminden karşılıyor.

Asıl başarı ise kömür üretimini artırırken 'Akıllı Kömür Stratejisi' ile Paris İklim Anlaşması'na sadık kalınmasıydı.

Türkiye'de kömür karşıtı lobi faaliyetlerine destek veren Avrupa ülkeleri şimdi kömür üretiminde rekor kırıyor!

Özetle Albayrak'ın güneşten rüzgâra, hidroelektrikten kömüre, doğal gaza kadar birçok alanda enerji yelpazesini genişletme ve yerli kaynakları artırma politikalarının tamamı tuttu.

Avrupa enerji kriziyle boğuştuğu, kapanan kömür madenlerinin tek tek açıldığı bir dönemde Albayrak yine haklı çıktı!"