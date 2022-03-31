  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Helal olsun! Sağlık personeli büyük takdir topladı
Gündem

Helal olsun! Sağlık personeli büyük takdir topladı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağlık personeli, KOAH hastasını sırtında taşıyarak evine ulaştırdı. Mahalle sakinleri, Yorulmaz'ın davranışını takdirle karşıladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 20:15:00 - 2022-03-31 20:39:01
Helal olsun! Sağlık personeli büyük takdir topladı

KOAH hastası Haydar Demir, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından hasta nakil aracıyla Ömer Şeyhler Mahallesi Taşla Sokağı'ndaki evine getirildi.

Demir'in evine giden yolun dar ve engebeli olması nedeniyle aracın girememesi sonucu hasta nakil aracı ana yolda durdu.

Sağlık personeli Osman Yorulmaz, Demir'i sırtına alarak evine taşıdı.

Mahalle sakinleri, Yorulmaz'ın davranışını takdirle karşıladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay