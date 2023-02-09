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Spor Helal olsun Ronaldo! Yıldız olmak işte böyle bir şey...
Spor

Helal olsun Ronaldo! Yıldız olmak işte böyle bir şey...

İtalya ekiplerinden Atalanta forması giyen Merih Demiral, Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasının açık artırma usulüyle satışa çıkartılacağını ve elde edilecek gelirin afet bölgesi için kullanılacağını açıklamıştı. Merih Demiral açık arttırmaya çıkarılan formaların değerlerinin 5 milyon TL’ye ulaştığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 10:49:00 -
Helal olsun Ronaldo! Yıldız olmak işte böyle bir şey...

İtalya ekiplerinden Atalanta forması giyen Merih Demiral, Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasının açık artırma usulüyle satışa çıkartılacağını ve elde edilecek gelirin afet bölgesi için kullanılacağını açıklamıştı. Merih Demiral açık arttırmaya çıkarılan formaların değerlerinin 5 milyon TL’ye ulaştığını söyledi.

Fatih Altaylı’nın canlı yayınına katılan Merih Demiral, "Cristiano Ronaldo bana ’Elinden gelen her şeyi yapacağını’ söyledi. Türkiye için bir video çekecek" dedi.

Merih Demiral: "Yardım amaçlı formaları satışa çıkarıyoruz. İtalya'da herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Cristiano Ronaldo ile konuştum ve elinden ne gelirse yapacağını söyledi. Dybala ve Bonucci'nin de formalarını satışa çıkardık. 5 milyon TL'ye ulaştı yardımlar."

"TÜRKİYE İÇİN BİR VİDEO ATACAK"

Sözlerine devam eden Merih Demiral, Ronaldo'nun Türkiye için bir video çekeceğini ifade etti.

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