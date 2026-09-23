Helal lokma davasına adanan bir ömür sona erdi! GİMDES Başkanı Hüseyin Kâmi Büyüközer vefat etti!

Uluslararası alanda da helal davasını taşıyan ve Dünya Helal Vakfı çatısı altında Daru'l Helal Medresesi'ni tesis eden Büyüközer, düzenlediği onlarca uluslararası konferansla âlimleri ve bilim insanlarını bir araya getirmişti. Kederli ailesine, GİMDES ve Dünya Helal Vakfı camiasına, talebelerine ve tüm İslam alemine başsağlığı dilenirken, cenaze namazının Cuma namazına müteakiben kılınacağı bildirildi.

Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer Kimdir?

Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer, Antalya'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda mühendis olarak başladı; Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu'nda öğretim üyeliği yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Sanayi Dairesi Başkanlığı ve ağır sanayi hamlesinden sorumlu müsteşar vekilliği görevlerinde bulundu; yirmiyi aşkın organize sanayi bölgesinin temelinin atılmasına öncülük etti. 1969'da Ankara'da kurduğu Elif Sitesi, Cumhuriyet döneminde Müslümanların ilk büyük ve uzun soluklu konut projesi olarak kayda geçti. Türkiye'de helal belgelendirmenin öncüsü olan GİMDES'in kurucusu ve başkanı, Dünya Helal Vakfı'nın kurucusu ve Dünya Helal Konseyi'nin (WHC) eski başkanı ve Hayat Boyu Hâmisi'dir. 23 Eylül 2026'da vefat etmiştir.