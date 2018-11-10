‘Helal Akreditasyon Kurumu 2019’da faaliyete geçecek’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ticaret Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının 2017 yılına ilişkin kesin hesapları ve Sayıştay raporu ile Rekabet Kurumu ve Helal Akreditasyon Kurumunun bütçeleri görüşüldü.

Bakanlığın faaliyetlerine ilişkin Komisyona bir sunum yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 5 Kasım 2018 itibarıyla 81 ilde 5 bin 743 firmada 81 bin 666 ürünü denetlediklerini belirterek, “366 firmanın toplam 6 bin 399 ürünüyle ilgili haksız fiyat artışı tespiti için inceleme başlattık. Bin 612 ürünün etiketlerinde ilgili mevzuata aykırılıklar tespit ederek idari para cezası uyguladık” dedi.

Helal ekonomisinin küresel bazda 3,9 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştığına dikkati çeken Pekcan, 1,8 milyar Müslüman nüfusun gıda, tekstil, eczacılık ürünleri, kozmetik gibi alanlarda helal ürün ve belgelendirmesine ilişkin talebinin giderek arttığını, bu ihtiyacın giderilmesine yönelik Helal Akreditasyon Kurumunun 2019 yılında akreditasyon faaliyetlerine başlayacağını kaydetti.