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Ekonomi HEKTAŞ, tohum alanındaki yatırımlarına devam ediyor
Ekonomi

HEKTAŞ, tohum alanındaki yatırımlarına devam ediyor

HEKTAŞ’ın tohum çalışmalarının merkez üssü Areo Tohumculuk’un bünyesindeki “Tohum Teknoloji Merkezi”, Akdeniz Üniversitesi Teknopark’ta gerçekleşen açılış töreni ile faaliyete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 11:58:00 -
HEKTAŞ, tohum alanındaki yatırımlarına devam ediyor

HEKTAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, açılış törenine Areo Tohumculuk Genel Müdürü Gökhan Köseoğlu, HEKTAŞ Mali İşler Direktörü Uğur Akbaş, HEKTAŞ Mali İşler Danışmanı Halit Murat Irmak ve Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz katıldı. Areo Tohumculuk, son teknolojileri kullanarak yüksek nitelikli sebze ve tarla bitkilerine yönelik ıslah çalışmalarına hız veriyor.

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