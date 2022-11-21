HEKTAŞ, Özbekistan’da şirket kurulmasına karar verdi

Şirketten geçtiğimiz perşembe akşamı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada bitki koruma ve bitki besleme alanında faaliyet göstermesi için Özbekistan’ın Taşkent şehrinde hisselerinin yüzde 100’ünün sahibi Hektaş olacak şekilde, “HEKTAS ASIA LLC” unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği belirtildi. Yapılacak yatırım sonucunda Özbekistan tesisiyle birlikte mevcut bitki koruma kapasitesinin yüzde 47, bitki besleme (Organomineral gübre) kapasitesinin yüzde 152, toplam kapasitenin ise yüzde 111 oranında artıracağı öngörüldü.

Şirket, kurulacak yeni şirketin ciro ve kârlılığa da önemli ölçüde katkı sağlayacağının düşünüldüğünü belirtti.

Yatırım haberinden önce hisse satışı haberi gelmişti

Hektaş, yatırımcıların gündemine Perşembe sabah saatlerinde gelen hisse satışı haberiyle gelmişti. Şirketten KAP’a yapılan açıklamada Oyak Gıda ve Tarım Holding Anonim Şirketi’nin 16 Kasım tarihinde 50,40-51,25 TL fiyat aralığından pay satışı gerçekleştirdiğini duyurdu. Satışı yapılan payların; 2.53 milyar TL nominal tutarlı sermayenin yüzde 1.31’ine karşılık geldiği açıklandı. Bu satışla şirketin yüzde 1.39 olan payı yüzde 0.08’e düştü.