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Hekimoğlu Trabzon FK’da transferler devam ediyor

Hekimoğlu Trabzon FK, geçtiğimiz sezon Çankaya FK’da forma giyen orta saha oyuncusu Ali Aydemir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:41
Hekimoğlu Trabzon FK’da transferler devam ediyor

Hekimoğlu Trabzon FK, geçtiğimiz sezon Çankaya FK’da forma giyen orta saha oyuncusu Ali Aydemir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Futbol Şube Sorumlusu Semuih Hekimoğlu ve Kulüp Genel Menajeri Serkan Ünver hazır bulundu. Birkaç gün sonra yeni sezon hazırlıklarına start vereceklerini belirten Serkan Ünver, "Çalışmalarımıza tam kadro başlamak istiyoruz. Bu çerçevede transfer çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ali genç ve gelecek vaat eden bir kardeşimiz. Kendisinin idealleri var. Bu idealleri kulübümüzde gerçekleştirmesini arzu ediyoruz. Bu transferin camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" dedi.


Hekimoğlu Trabzon FK’ya geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Ali Aydemir ise kırmızı-lacivertli forma ile şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Hedefleri arasında Trabzonpor formasını giymek olduğunu vurgulayan genç futbolcu, "Benim en büyük arzum bir gün Trabzonspor formasını giyebilmek. İnşallah Hekimoğlu Trabzon FK’da büyük başarılara imza atıp, hedeflerime doğru adım adım ilerlerim" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:41
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