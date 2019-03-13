0553 313 94 23

Hekimlerin yarısı hipertansiyon

Türkiye genelindeki bin hekime internet üzerinden yapılan anket sonuçlarına göre doktorların yüzde 44,5’inde yüksek tansiyon, yüzde 16,5’inde koroner kalp hastalıkları, yüzde 10,4’ünde diyabet ve yüzde 3,8’inde ise kanser hastalığı tespit edildi.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:16
Hekimlerin yarısı hipertansiyon

Türkiye genelindeki bin hekime internet üzerinden yapılan anket sonuçlarına göre doktorların yüzde 44,5’inde yüksek tansiyon, yüzde 16,5’inde koroner kalp hastalıkları, yüzde 10,4’ünde diyabet ve yüzde 3,8’inde ise kanser hastalığı tespit edildi.


İç Hastalıkları ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, bin hekime internet üzerinden anket yaptı. Hekimlere hangi sağlık sorunlarının olduğuna dair soruların sorulduğu ankette hekimlerin yaklaşık yüzde 44,5’inde yüksek tansiyon, yüzde 16,5’inde koroner kalp hastalıkları, yüzde 10,4’ünde diyabet ve yüzde 3,8’inde ise kanser hastalığı ortaya çıktı.



“Çarpıcı sonuçlara ulaştık”


Anket hakkında bilgi veren Dr. Dinççağ, 14 Mart Tıp Bayramı yaklaşırken her yıl yaptıkları hekimlerin sağlık durumları ile ilgili anket çalışmasında bu yıl da çarpıcı sonuçlara ulaştıklarını söyledi. Her yaştan ve kadın-erkek ayırmaksızın, rastgele yöntemle bin hekime, internet ortamında, yüksek tansiyon, koroner arter hastalığı, diyabet, kanser ve diğer seçeneklerinin bulunduğu sorular yönelttiklerini ifade eden Dr. Dinççağ, “Bin hekim üzerinde yapılan anket çalışmasında, hekimlerin yaklaşık yüzde 44,5’inde yüksek tansiyon tespit edildi. Yani, yaklaşık her iki hekimden birinde tansiyon yüksekliği bulundu. Yine hekimlerin yüzde 16,5’inde koroner kalp hastalıkları, yüzde 10,4’ünde ise diyabet olduğu anlaşıldı” dedi.



“Hekimlerin yüzde 3,8’inde kanser hastalığı tespit edildi”


Stresli ve zor bir mesleği olan hekimlerin iş yükü, çalışma koşulları, işinin gereği stres nedeniyle bu sağlık sorunları ile daha çok muhatap olacaklarının düşünüldüğünü aktaran Dr. Dinççağ, “Yine çalışmada hipotiroidi, bel fıtığı, depresyon en sık rastlanılan diğer sağlık problemlerinden olduğu görüldü. Yapılan anket çalışmasında hekimlerin yüzde 3,8’inde kanser hastalığı tespit edilirken, MS ve polinöropati adı verilen sinirsel rahatsızlıklar da toplumda görüldüğü nispette aynı oranda tespit edildi” diye konuştu.



“Hekimlerin sadece yüzde 14.9’unun herhangi bir sağlık sorunu yok”


Yapılan son çalışmalarda, iş stresinin, çalışma ortamındaki haksız rekabetin, zamanla yarışmanın, agresifliğin, kıskançlığın, kızgınlığın, düşmanlık duygusunun oluşturduğu stresin özellikle kalp damar hastalıklarına davetiye çıkardığı ve ortaya çıkan stresin koroner arter hastalığı için bağımsız bir risk faktörü olduğunun araştırmalarda görüldüğünü ifade eden Dr. Dinççağ, “Stres ile birlikte, yüksek kolesterol düzeyi, sigara içme, diyabetin bulunuşu, bir de hareketsiz bir yaşamın, ailede kalp hastalığı mirasının olduğu durumlarda, ciddi kalp ve damar hastalıklarına yol açacağı ortaya konulmuştur. Hekimlik gibi stresin, koşuşturmanın, iş riskinin, rekabetin, tedavi sonucu belirsizliği yoğun yaşandığı meslek grubunda yüksek tansiyon ve kalp damar hastalıklarının yüksek oranda görülmesi beklenen bir durumdur. Mesele bu risk ve sağlık sorunlarıyla hekimlerin nasıl baş edecekleri konusunda bireysel çabalar dışında kurumsal bir çabanın olmamasıdır” açıklamasında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaçmaya çalışırken balkonda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
    1. Kaçmaya çalışırken balkonda yakalanan..
    2. THY Boeing 737 uçuşlarını durdurdu! |..
    3. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    4. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    5. En fazla kaybettiren BES fonları
    6. En fazla kazandıran BES fonları
    7. Katil Esed Türkmendağı'nı vuruyor!
    8. Evinde bin 624 adet uyuşturucu hap ele..
    9. BES fonu istatistikleri
    10. Okul bahçeleri renklendirildi
    11. Başkan Toçoğlu, SESOB toplantısına..
    12. Pamukkale’de ‘Sosyal Market’ 5 bin..
    13. İncesu Belediyesi çocukları..
    14. Üniversiteden Kilis Çiftçisine Yerli..
    15. Amasya’da yolcu otobüsü ile kamyon..
    16. Kaptanlara ve yolculara sigorta
    17. Erzincan’da deprem şehitleri dualarla..
    18. Nijerya’da yüzlerce kişi çöken binanın..
    19. Denizlili sporcu karate turnuvasında..
    20. Gaziantep’te sıpaya akıl almaz işkence
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!