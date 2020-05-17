  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hekimlerimiz yetkinler

YHT seferleri başlıyor

Çay izni alanlar yarın gece yolcu

Ejder’in ilk ihracatı Ortadoğu’ya

Türkiye 3 operatörle bilgi çağında mobile 78 milyar lira Yatırdılar
için kalan
Ekonomi

Hekimlerimiz yetkinler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin kaliteli hekimleri bulunduğunu aktararak, “Göz, plastik cerrahi, onkoloji, onkolojik cerrahi, kalp ve damar cerrahisi, organ nakli gibi alanlarda da yetkiniz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:44:00 -
Hekimlerimiz yetkinler

Organ naklinde aşama kat edildiğinin altını çizen Koca, şunları söyledi: “Önemli ve örnek operasyonlara imza atıyoruz. Hava ambulansı konusunda da ileri bir noktadayız. Hastalarımızı bulundukları bölgelerden hava ambulansı, uçak veya helikopterle hastanelerimize getirme imkânımız var. En önemlisi Türk Hava Yolları (THY) gibi güçlü, kuvvetli ve global bir markamız söz konusu. Dolayısıyla sağlık turizminde gücümüze güç katmamızı önleyecek bir durum yok.”

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı