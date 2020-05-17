Hekimlerimiz yetkinler

Organ naklinde aşama kat edildiğinin altını çizen Koca, şunları söyledi: “Önemli ve örnek operasyonlara imza atıyoruz. Hava ambulansı konusunda da ileri bir noktadayız. Hastalarımızı bulundukları bölgelerden hava ambulansı, uçak veya helikopterle hastanelerimize getirme imkânımız var. En önemlisi Türk Hava Yolları (THY) gibi güçlü, kuvvetli ve global bir markamız söz konusu. Dolayısıyla sağlık turizminde gücümüze güç katmamızı önleyecek bir durum yok.”