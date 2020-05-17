Hekimlerimiz yetkinler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin kaliteli hekimleri bulunduğunu aktararak, “Göz, plastik cerrahi, onkoloji, onkolojik cerrahi, kalp ve damar cerrahisi, organ nakli gibi alanlarda da yetkiniz” dedi.
Organ naklinde aşama kat edildiğinin altını çizen Koca, şunları söyledi: “Önemli ve örnek operasyonlara imza atıyoruz. Hava ambulansı konusunda da ileri bir noktadayız. Hastalarımızı bulundukları bölgelerden hava ambulansı, uçak veya helikopterle hastanelerimize getirme imkânımız var. En önemlisi Türk Hava Yolları (THY) gibi güçlü, kuvvetli ve global bir markamız söz konusu. Dolayısıyla sağlık turizminde gücümüze güç katmamızı önleyecek bir durum yok.”