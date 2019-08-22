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Hekimhan’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde jandarma ekipleri bir adrese yaptığı operasyonda 250 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:42
Hekimhan’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde jandarma ekipleri bir adrese yaptığı operasyonda 250 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Hekimhan ilçesi Yukarı Saz Mahallesinde takip edilen bir olay neticesinde şüpheli bir şahsa ait tütün tarlasında yapılan arama faaliyetinde 250 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.


Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın devem ettiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:42
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