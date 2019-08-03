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Hekimden kritik uyarı! İşte beyazlatmaya çalışırken yapılan en büyük yanlış

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, diş beyazlatmada kullanılan limon ve karbonat karışımıyla ilgili kritik uyarılarda bulundu.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 20:37
Hekimden kritik uyarı! İşte beyazlatmaya çalışırken yapılan en büyük yanlış

Diş Hekimi Pertev Kökdemir uyarıyor: 'Diş beyazlatma işleminde limon ve karbonat karışımıyla dişlerinizi aside boğmayın!” İşte dişlerimizi beyazlatmaya çalışırken doğru zannettiğimiz büyük yanlışlar...

Diş eski rengine döner

"Beyazlatıcı diş macunları ile yapılan beyazlatma işleminde mine tüplerinin sadece yüzeye yakın olan kısımları temizlenebilmekte ve diş 1-2 ton daha açık görünebilmektedir. Tabii temizlenen bu bölgeler alınan gıdalarla tekrar renklendiğinde, diş eski rengine dönecektir" diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, doğal maddelerle dişlerin temizlenmeye çalışılmasının vereceği zararları da anlattı:

Karbondioksit gazı ortaya çıkar

"Limon ve karbonat gibi maddelerle yapılan beyazlatma işleminde, asidik olan limon ile bazik olan karbonat tepkimeye girer ve karbondioksit gazı köpürerek açığa çıkar. Bu köpürmeye fırça ile yaptığımız mekanik temizleme de eklenince; mine tüplerinin başlangıç bölgelerindeki kirlerin temizlenmesi ve köpürme sayesinde mine tüplerinden dışarı çıkması sağlanır. Ancak bu riskli bir işlemdir. Çünkü dişlerimize kontrolsüz miktarda asit ve baz aynı anda uygulanır. Eğer bu uygulamayı çok sık yapıyorsak dişlerimiz daha dayanıksız hale gelir ve daha kolay çürüyebilir."

"Son zamanlarda moda olan aktif karbon ile diş beyazlatma işlemi ise kesinlikle kömürle beyazlatma olarak algılanmamalıdır. Kömür elde edildiği kaynağa bağlı olarak çok zehirli bir maddedir ve ağız mukozasından emilimi ile vücutta olumsuz sonuçlara sebep olabilir. Aktif karbon ile diş beyazlatma işlemi, steril aktif karbon temin edilmesinin zor olması nedeniyle sadece aktif karbonlu diş macunları ile yapılmalıdır. Aktif karbonlu diş macunları da diğer diş beyazlatıcı diş macunları gibi dişlerin rengini 1-2 ton açar."

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 20:37
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