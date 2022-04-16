Nefes borusunun tıkanması günlük yaşamda her an karşımıza çıkabilecek bir sorun. Bu durumda ne yapacağınızı bildiğinizde nefes alamayan kişinin hayatını rahatlıkla kurtarılabilmekte. Heimlich manevrasının doğru biçimde öğrenilmesinin ardından herkes tarafından uygulanabilmekte. nefes borusu tıkanmalarında 3-4 dakika içinde cisim çıkarılamazsa beyinsel sıkıntı yaşanan bir süreç veya ölüm meydana gelebiliyor.

Heimlich manevrası nasıl yapılır, uygulanır?

Heimlich manevrasını uygulamak için öncelikle kişinin arkasına geçiyoruz. Bir elimizi yumruk haline getiriyoruz ve bu elimizi kişinin göbek çukuru ile iman tahtası arasındaki bölgenin orta noktasına yerleştiriyoruz. Öbür elimizle de yumruk yaptığımız elimizi kavrayıp yukarıya ve içeriye doğru baskı uygulayacak şekilde manevra yapıyoruz. Bu işlemi de 5-6 defa tekrar ediyoruz.

Tek başına heimlich manevrası nasıl yapılır

Eğer tek başınaysanız ve soluk borunuza yemek ya da yabancı bir cisim kaçtıysa etrafınızdaki bir sandalyenin arka tarafına geçip, sandalyenin sırtlık kısmını Heimlich manevrasının uygulanması gereken bölgeye bastırarak basınç uygulayabilir ve yabancı cismi atabilirsiniz. Soluk yoluna yabancı cisim kaçan bir bebekse önce bebeği kolumuzun üstüne yatırmalıyız ve ağzının içinde yabancı cismin gözüküp gözükmediğini kontrol etmeliyiz. Eğer gözüküyorsa serçe parmağımızla ağız içinden onu çıkartabiliriz ama gözükmüyorsa bebeği yüzüstü kolumuzun üstüne yatırarak öncelikle sırtına 5 kez hafifçe vuruyoruz. Eğer bu uygulamadan sonuç alamazsak bebeği Heimlich manevrası için kolumuzun üstüne sırtüstü yatırıyoruz. Heimlich uygulaması için göbek çukuru ile iman tahtası arasındaki bölgeye iki parmağımızla içeri ve yukarı doğru basınç uyguluyoruz.