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Dünya Heiko Maas istifa edecek
Dünya

Heiko Maas istifa edecek

Almanya'da Sosyal Demokrat Partili eski Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın milletvekilliğinden istifa edeceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 21:10:00 -
Heiko Maas istifa edecek

Almanya'da Sosyal Demokrat Partili (SPD) eski Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın milletvekilliğinden istifa edeceği bildirildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Maas basına kapalı yapılan SPD Federal Meclis Grubu toplantısında milletvekilliğinden ayrılacağına ilişkin bilgi verdi.

Maas’ın yarın Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas’a istifa dilekçesini vereceği belirtildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, 2013-2018 yıllarında Adalet Bakanı ve 2018-2021 yıllarında Dışişleri Bakanı olan Maas’ın bu görevi bıraktıktan sonra avukat olarak çalışacağı aktarıldı.

Maas’ın yerine SPD'nin gençlik teşkilatı Juso’nun Saarland Eyaleti Başkanı 22 yaşındaki Emily Vontz’un milletvekili olacağı kaydedildi.

 

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