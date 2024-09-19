Heeyyyt.. Çekilin, CHP geliyor, rakı 140 TL oluyor!
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
Heyyyt.. Açılın..
CHP geliyor..
Saadet Parti ittifakı ile, Cumhuriyet Halk Partisi geliyor..
CHP iktidara geldiğinde, 1 litre rakı da 140 Tl olacak.
Heeyyytt. Savrulun.
Meydanı boşaltın.. CHP, Ahmet Davutoğlu’nun desteği ile iktidara geliyor..
Gazze’nin lideri Haniye’nin afişleri tek tek indirilecek, “Burası Türkiye Cumhuriyeti, elin adamının burada afişi asılamaz” denilecek..
Heyyytt.
Dağılın..
CHP, Ali Babacan’ın katkıları ile iktidara geliyor..
Diyanet İşleri Başkanı’nın bundan sonra ayet açıklamalı hutbelerine son verilecek. Hutbelerde Mustafa Kemal Atatürk’e rahmetle anma yapılacak. Hutbenin başında, ortasında, ve sonunda Atatürk’e rahmet okumayan imamlar, ihraç edilecek.”
Heyyyttt.
Ortalığı boşaltın..
Doğan Aydal’lı YRP’nin, “Bize 20 ilde belediye başkan adaylığı önermeliydiniz. Önermediniz. Biz de kendi adımıza seçime girer, oylarınızı böler, CHP’ye kazandırırız” söylemi ile hormonlanmış CHP, iktidara geliyor..
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