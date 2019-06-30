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‘Hediyem Kur’an Olsun’ kampanyasına büyük destek!

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından düzenlenen “Hediyem Kur’an olsun” kampanyasına, şimdiye dek 1 milyon 268 bin 981 Kur’an-ı Kerim bağışlandı. Kampanyaya özellikle gençlerin ilgisi büyük oldu.

30 Haziran 2019 Pazar 13:58
‘Hediyem Kur’an Olsun’ kampanyasına büyük destek!

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) düzenlenen "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyasının başlangıcından bu yana 1 milyon 268 bin 981 Kur'an-ı Kerim bağışlandı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyasına gençlerden büyük destek geldi. 

Vakfın yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'e ulaşamayan gönüllere girebilmek için başlattıkları çalışma kapsamında, 17 bin 198 lira tutarında Kur'an-ı Kerim bağışında bulundu.

"Ramazan ayı Kur'an ayı" diyerek ramazan öncesi ve ay boyunca çalışmalarını sürdüren 22 ildeki 39 yurtta kalan öğrenciler, gönüllü kermes düzenleyerek, elde ettikleri geliri projeye bağışladı.

Öğrenciler ayrıca okul ve derslerinden arta kalan zamanlarda bağışçı ziyaretlerinde bulundu. Öğrenciler, proje hakkında bilgi verdikleri vatandaşları, kampanyaya bağışta bulunması için teşvik etti.

Yerel dillerde dahil olmak üzere 27 dilde çevirisi yapılan Kur'an-ı Kerim mealleri, 4 şehirde sergilenerek, projenin tanıtımı ve farkındalık oluşturmak amacıyla gençler tarafından çalışma yapıldı.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Kayseri'de düzenlenen sergiler sayesinde projeye ayrıca 17 bin 745 lira bağış yapıldı. 

27 dilde Kur'an-ı Kerim meali hazırlandı 

Bu zamana kadar 1 milyon 268 bin 981 Kur'an-ı Kerim bağışının yapıldığı kampanya kapsamında, 27 farklı evrensel ve yerel dilde meal çevirisi yapılarak, dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşıldı. 

Proje kapsamında, Türkiye'nin yanı sıra Asya, Afrika, Balkanlar, Orta Doğu ve Latin Amerika'da olmak üzere 67 ülkede 873 bin 101 Kur'an-ı Kerim, ihtiyaç sahiplerine hediye edildi. 

"Hediyem Kur'an Olsun" projesine, TDV şube temsilcilikleri, müftülükler, banka hesap numaraları ve "bagis.tdv.org" adresinden online bağışla destek verilebiliyor. Ayrıca isteyenler "KURAN" yazıp 4333'e SMS göndererek bağışta bulunabiliyor.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 13:58
  1. Kahramanmaraş
  2. Malatya
  3. Kayseri
  4. Gaziantep
  5. Kur'an'ı Kerim
  6. Hediyem Kur'an Olsun
  7. Kampanya
  8. TDV
  9. Diyanet İşleri Başkanlığı

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