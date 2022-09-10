Hediyem Kitap Olsun Projesi hayata geçti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlığın konferans salonunda düzenlenen Hediyem Kitap Olsun Projesi’nin tanıtım toplantısında bir konuşma yaptı. Sahih kaynaklar üzerinden kapsamlı bir okuma seferberliği başlatmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunun altını çizen Erbaş, Kur’an-ı Kerim’de ilim, okuma ile öğrenmenin ayrıcalıklı yönüne ve önemine dikkati çeken çok sayıda ayet-i kerimenin olduğunu anımsattı. Başkan Erbaş, şöyle devam etti: “Okumak, araştırmak ve bilgi sahibi olmak insanın yaratılış gayesini idrak etmesine hem dünya hem de ahiret hayatında huzura ermesine vesile olacak en önemli faaliyettir.

Kitap almaya imkanı olmayanlara bağış yapılacak

Yurt içinde ve yurt dışında kitap satın alma imkanı olmayan kişilere, dezavantajlı gruplara, çeşitli kurum ve kuruluşlara sahih eserler ulaştırmak üzere ‘Hediyem Kitap Olsun’ sloganıyla örnek bir kitap bağış kampanyasını bugün (dün) itibarıyla hayata geçiriyoruz.”

Proje, toplam 1682 kitaptan oluşmakta

İslam’la yeni tanışan ve dini detaylı öğrenmek isteyenler başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki okullardaki Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilere kitaplar hediye edeceklerini bildiren Erbaş, “Kütüphanelerimize, gençlik ve kültür merkezlerimize, STK’larımıza kitaplar bağışlayacağız. Huzurevleri, cezaevleri, kadın sığınma evleri ve sevgi evlerinde kalan kardeşlerimizi kitaplarla buluşturacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Projeyle yediden yetmişe farklı yaş gruplarına hitap eden kitapları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Erbaş, “15 ana kategori ve 55 alt kategoride toplam 1682 kitaptan oluşmaktadır. Çocuk, gençlik ve aile kitaplığı, din eğitimi ve kültür kitaplığı, ilahiyat temel eserler, yabancı dilde yayınlar, irşat yayınları gibi ana kategorilerin her biri kapsamlı setler ihtiva etmektedir” bilgisini verdi.

Hayırseverler bağışla destek verebilir

Erbaş, yapılacak bağışlarla yurt içinde kütüphanesi bulunmayan kurum ve kuruluşlara yurt dışında ise Afrika, Balkanlar, Kafkaslar, Latin Amerika ve Asya pasifik ülkelerinde ihtiyaç sahiplerine setler halinde kitap ulaştırılacakları bilgisini verdi. Erbaş, “Hayırseverlerimiz, ‘KİTAP’ yazıp 5601’e SMS göndererek 25 lira bağışta bulunabilecekleri gibi, ‘bagis.tdv.org’ web adresinden ya da TDV mobil bağış uygulamasından ‘Hediyem Kitap Olsun’ kampanyasına destek verilebilirler” ifadesini kullandı.