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İSLAM Hediyeleşme terbiyesi
İSLAM

Hediyeleşme terbiyesi

Taberani ve Ebu Nuaym'den rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) şöyle buyuruyor, Hediyeleşin, çünkü hediye, dostluğu artırır, kini, düşmanlığı giderir.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:22:00 -
Hediyeleşme terbiyesi

Çocuğu cezalandırmak kadar ödüllendirmek de bir terbiye aracıdır; çocuklarınızı ödüle layık bir iş yaptıklarında ödüllendiriniz. Bu onu teşvik edecektir. Ne var ki, ödülle rüşveti karıştırmayınız ve çocuklarınızı rüşvetçi alıştırmayınız. “Eğer uslu durursan şunu alırım” diye aslında yapması gereken her şeyi bir vaatle yaptırırsanız, onu rüşvetçi alıştırmış olursunuz. Çocuk büyüdüğünde de zaten yapması görevi olan şeyleri yapmak için başkalarından ekstra bir şeyler bekleyecektir. Çocuğu, yapması gerekenden ve sorumluluğundan öte şeyler yaptığında ödüllendirirseniz, bu gerçek anlamda bir ödül olur. Çocuğunuza hediye alınız ve onun sizinle ve arkadaşlarıyla hediyeleşmesini teşvik ediniz. Bu yaşta kazandırdığınız bir hediyeleşme terbiyesi, tüm ömrü boyunca onun bu konudaki altyapısını oluşturacak ve ona göre davranacaktır.

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