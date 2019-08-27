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Hediye saat iddialarına sert açıklama: Ahlaksızlık!

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman'ın önceki döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlara 600 bin liralık hediye aldığı iddiasını yalanladı.

27 Ağustos 2019 Salı 18:23
Hediye saat iddialarına sert açıklama: Ahlaksızlık!

Kayyım yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, bakanlara alınan 600 bin TL değerindeki hediyelere ilişkin açıklama yaptı. Hediyelerin bakanlara değil devlet büyükleri ile gelen heyetlere alındığını savunan belediye, bu yöndeki haberlerin terörle mücadelelerini engellemeye yönelik olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından ikinci kez Vali Mustafa Yaman'ın kayyum olarak atandığı Mardin Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da aralarında bulunduğu siyasilere verilen 600 bin TL'lik hediyelere ilişkin açıklama yaptı.

"Sembolik hediyeler verilmiştir"

Açıklamada, "İlimizi ziyaret eden Devlet Büyüklerimize hiçbir zaman kişiye özel hediye takdimi olmamıştır. Şehrimizi ziyaret eden Devlet Büyüklerimizle birlikte gelen heyetlere ilimizde üretilen ve şehrimizin kültürünü ve tarihini sembolize eden tanıtan sembolik hediyeler verilmiştir. Ayrıca adı geçen işyeri sahibinin babasının Daire Başkanı yapıldığına ilişkin yalan haberler yer almıştır. M. Ata Altun isimli personel emeklidir ve hakkında yeni bir işlem yapılmamıştır" ifadelerine yer verildi.

"Ahlaksızlık"

Devlet büyükleri ve Soylu'ya herhangi bir hediyenin verilmediği ileri sürülen açıklamada, Soylu'nun belediyeyi hiç ziyaret etmediği kaydedildi. Hediyelere ilişkin yapılan açıklamadaki terör vurgusu ise dikkat çekti. Açıklamada, "Terörle mücadele gelinen son noktada güven ve huzur ortamı sağlanmıştır. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ilimizde yapılan terörle mücadele ve operasyonlar ile huzur sağlanan ve vatandaşlarımızın yüzünün güldüğü ortamda esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşlarımız ve esnaflarımızla bir araya gelmiştir. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun yaptığı bir esnaf ziyaretinin kullanılması ahlaksızlıktır" denildi.

"Terörle mücadele engellemeye çalışıyor"

Kayyum döneminde yapılan tüm işlemlerin Sayıştay, adli makamlar ve İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başmüfettişleri tarafından denetlendiği ileri sürülen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Çıkan haberlerde dikkat çeken hususun, Mardin ve bölgede yapılan terörle mücadele ve terörün önlenmesine yönelik yapılan faaliyetleri engellemeye çalışma, huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik algı oluşturma ve teröre destek verenleri yeniden cesaretlendirmeye yönelik olduğudur. Şu bilinmelidir ki: Mardinli hemşerilerimiz kimin ne olduğunu çok iyi bilmekedir; terör kültürü öldürür, çocuk öldürür, karakter suikastçiliği de yapar."

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 18:23
  1. Mardin Büyükşehir Belediyesi
  2. Mustafa Yaman
  3. İçişleri Bakanlığı
  4. Süleyman Soylu
  5. M. Ata Altun

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