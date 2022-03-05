Hedefteki Saadet Partili Başkan'dan 'Bergen' açıklaması! 'Allah'tan başkasından çekinmem'

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Halis Serbest tarafından öldürülen Bergen'in hayatını anlatan film, Serbest'in memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde gösterime girmeyecek.

Partisinin ittifak ettiklerine yakın medya kuruluşları, Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın, "Bergen" filmi vizyona girdikten sonra, filmi kaldırdığını iddia etmişti.

Kazım Özgan hakkındaki iddialara cevap verirken, filmin ilçede yayınlanmayacağını da aktardı. Saadet Partili Başkan, "Araştırdım film şiddet içeriyor, ilçede hiç yayınlanmayacak." dedi.

'Tamamen asparagas'

Hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, filmin henüz Kozan ilçesinde vizyona girmediğini belirten Kazım Özgan, "Sinemada bizim bir stratejimiz var. Mesela kırsal bölgelerimizde 180 çocuğumuzu aldık, Eren Bülbül'ün hayatını konu alan filmi izlettik. Gençlerimize yönelik sosyal Hürkuş gibi filmler getiriyoruz. Birinci amacımız ticaret değil. Birinci amacımız gençlerimize vizyon vermek." dedikten sonra, şöyle devam etti:

Ben Bergen'i yeni öğrendim. Bir gün önce 'konu ne' dedim, sinemayla ilgilenenler hikâyesini anlattılar. Burada bir şiddet var. Ben bu şiddeti niye çocuklarıma anlattırayım? Niye onlar bunu dikkate alsınlar? İsterse oradan milyonlar kazanayım ben istemem. Öğrenmelerini doğru bulmam. İlçede böyle bir film yayınlanmayacak.

Çevik kuvvetin gelip sinemayı kapattığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Tamamen asparagas. Film vizyona girmedi ki, çevik kuvvet gelsin. Bunun altında ne aranıyor bilmiyorum. Yıllar önce yaşanmış bir hikâye, herhalde hukuk gerekeni yapmış. Bunun reklamını mı yapıyorlar acaba, daha çok izlensin diye.

Başkan Özgan, iddialara cevap verdiği açıklaması üzerinden de hedef alındı!