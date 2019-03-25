Hedefimiz yüzde 60

Birinci önceliklerinin ‘insan odaklı belediyecilik’ olduğunu dile getiren Dursun, “220 bin gencimizi teknolojiyle buluşturacağız. ‘Dronelab’ ile drone eğitimi vereceğiz. Robotik kodlama, yapay zeka atölyeleri kuracağız” dedi. Dursun’un belli başlı projeleri ise şunlar: ● Gençlik teknolojiyle buluşacak ● Belediyespor profesyonel olacak ● Kadınların yüzü gülecek ● Sultangazi Belediyesi e-spor Kulübü kurulacak. ● Sultangazi yeşile doyacak.



TOZ SORUNU BİTECEK



Dursun şöyle devam etti: “4 aşamadan oluşan projenin birinci aşaması şirketlerin oradaki maden sahalarının kapatılarak tek bir şirkete dönüştürülmesiydi. Bu gerçekleştirildi. Eskiden 15 tane maden sahasında 15 kazı yapıldığı için 15 yerden toz çıkardı ve şehre yayılırdı. Şimdi iki tesise düşürüldü ve teknolojik olarak gelişmiş makinelerle suyla çökeltme yöntemi kullanılarak kırım yapılıyor. Böylece toz en aza indiriliyor. Taş taşıyan kamyonlar için bir servis yolu da yapacağız. Böylece şehrin içine toz taşıyıp trafiği de etkileyen kamyonlar ortadan kalkacak. Sultangazi’nin toz meselesi bir sorun olmaktan çıkacak.”