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Hedefimiz Türkiye’yi üretim üssü haline getirmek

Kocaeli’de katıldığı Havacılık Katmanlı İmalat Teknolojileri Ar-Ge Laboratuvarı’nın açılış töreninde açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Nihai hedefimiz Türkiye’yi sanayi ve teknolojide lider bir üretim üssü haline getirmek” dedi.

18 Kasım 2018 Pazar 16:24
Hedefimiz Türkiye’yi üretim üssü haline getirmek

Ülkemiz ekonomide yen bir çığır açmayı amaçlıyor. Bu çerçevede yapısal dönüşüme önem vererek yatırımları kolay kılacak; artıracak adımlar attıklarını dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Nihai hedefimiz Türkiye’yi sanayi ve teknolojide lider bir üretim üssü haline getirmek” dedi.

Önde gelen firmalar Türkiye’de

Dijital tabanlı üretim yöntemlerin öneminin giderek arttığını vurgulayan Varank, şöyle konuştu: “Bu anlamda katmanlı imalat modeli çok önemli. Süratli prototipleme, ürün optimizasyonu ve minimum maliyet vaat eden bu modelle güçlü olduğumuz sanayi dallarında daha da ilerleyebiliriz. Görece güçsüz olduğumuz alanlarda da ivme yakalayabiliriz. Bu çerçevede teşviklerimizle hayat bulan GE’nin Ar-Ge laboratuvarının ülkemiz için önemli bir katma değer oluşturacağına yürekten inanıyorum. TÜBİTAK öncül Ar-Ge Laboratuvarı destek programı kapsamında dünyanın önde gelen firmalarının Ar-Ge kabiliyetlerin, burada olduğu gibi ülkemize çekiyoruz. Şu ana kadar dört firma bu desteklerden faydalanıyor ve ülkemizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyor. Yenilikçi fikirlerini hayata geçirirken, teknik bilgi ve birikimlerini ekosistemimize taşıyorlar.

Teşvikler çok cazip

Yerli ve yabancı firmaları Türkiye’ye davet eden Bakan Varank, şunları söyledi: “Ar-Ge, Ür-Ge ve yatırım teşviklerimiz çok cazip. Üretim tesislerinizi ve araştırma merkezlerinizi, ülkemizin diğer şehirlerinde de açarak dinamik gençlerimizin potansiyelinden en iyi şekilde faydalanın. Hükümet olarak bize düşen görevleri sonuna kadar, en iyi şekilde yerine getirmeye hazırız. Gelin birlikte araştırıp geliştirelim, birlikte üretelim ve kazanalım.

Tekno girişimlere destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, erken aşama teknoloji tabanlı girişimlere yönelik 100 milyon lira bütçeli Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR) kapsamında 23 kuruluşun katıldığı 10 fonun destekleneceğini açıkladı. Bakan Varank, “Erken aşama teknoloji grşmleri için bir milat olacak bu programla kurulan fonlar, girişimlere 1,8 milyar liraya ulaşması hedeflenen yatırımlar yapacak” ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 16:24
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  2. Dijital tabanlı üretim yöntemleri
  3. TÜBİTAK
  4. Ar-Ge Laboratuvarı
  5. Bakan Varank
  6. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  7. Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR)

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  • emiremir29 dk önce
    yasasinnnn ne zaman ne zaman cokkkk sevindim :-)))
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