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"Hedefimiz daha iyisini yapmak"

- Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: - "Hedef her zaman olmalı. Ben de hedefi olan bir teknik direktörüm"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:12
"Hedefimiz daha iyisini yapmak"


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Hedefimiz olmazsa gelip başlamazdık. Burada hedefimiz geçen yıl ligi 9. sırada bitiren Alanyaspor'da daha iyisini yapmak." dedi.

Bulut, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, lige güzel bir ortamda hazırlandıklarını söyledi.

Sıcak havanın futbolcuları biraz daha fazla yorduğuna değinen Bulut, 1 Temmuz itibarıyla başladıkları antrenmanların yoğun geçtiğini dile getirdi.

Yapılan transferler hakkında bilgi veren Bulut, bu konuda başkana, yönetim kuruluna ve transfer komitesine teşekkür etti.

Transferi büyük kulüp çizgisinde hareket ederek en hızlı şekilde yetiştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Bulut, yeni katılanların da en kısa sürede takıma uyum sağlayarak katkıda bulunacaklarını bildirdi.

Bulut, Villafanez'in yeni sezonda kadroda olup olmayacağına yönelik soruya, "Villafanez'e daha önce de bir teklif vardı. Gitme isteği vardı. Gitmek isteyen futbolcunun yolunu kapatmayacaksın. Kulübün menfaatleri doğrultusunda arkadaşımız bizden ayrılmış bulunacak. Aynı zamanda Ufuk Ceylan da daha fazla oynamak istediğini söyledi. O yüzden birinci dönem kampa katılmadılar." ifadelerini kullandı.


- "Yapacağımız 2-3 transfer daha olacak"


Bir soru üzerine Süper Lig'de takımların transfer politikalarını da değerlendiren Bulut, "Diğer takımlar bizi ilgilendirmiyor. Bizlerin ne yaptığı önemli. Şu ana kadar iyi işler yaptık. Yönetim ve takım arkadaşlarımız çabuk hareket ediyor. Yapacağımız 2-3 transfer daha olacak. Onlar da en kısa sürede aramıza kattığımızda iyi bir çalışma olacak. Zaten önümüzde beş hafta bir süre daha var. Hem Topuk Yaylası kampı, hem de Avusturya kampının önemli geçeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Alanyaspor'un yeni sezon için hedef belirleyip belirlemediği sorusu üzerine Bulut, şöyle konuştu:

"Hedef her zaman olmalı. Ben de hedefi olan bir teknik direktörüm. Burada da bir hedefimiz var. O da olmazsa gelip başlamazdık. Burada hedefimiz geçen yıl ligi 9. sırada bitiren Alanyaspor'da daha iyisini yapmak ama mümkünse üst sıralarda yer alabilmek. Aynı zamanda kupalarda da gidebileceğimiz kadar gitmek. Sonunda ne elde edeceğimizi hep birlikte gereceğiz."


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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:12
  1. Alanyaspor
  2. Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut
  3. Futbol
  4. SÜPER LİG

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