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"Hedefimiz büyük"

- Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman:"Dünya Şampiyonası kolay geçmeyecek. Hem bizim hem de diğer ülkeler için çok önemli bir organizasyon"- "Olimpiyatlara katılmaktan ziyade olimpiyat madalyaları almak için uğraşacağız"- "Artık ikincilik, üçüncülük bizi üzüyor"

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:03
"Hedefimiz büyük"


ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Kadın Milli Takımı'nın teknik direktörü Efraim Kahraman, "Hedefimiz büyük." dedi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nın hazırlıklarını Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde sürdüren Kadın Milli Takımı'nın teknik direktörü Efraim Kahraman, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kahraman, geçen yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de kadınlarda 3 madalya birden alarak Türk güreş tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

Takımda birlik ve beraberlik ortamının bulunduğunu vurgulayan Kahraman, "Kızlarımızın morali de iyi. Az bir süre kaldı. Hedefimiz büyük. Eryaman'da yaklaşık 2 yıl önce kamp yapmıştık, 2017 Dünya Şampiyonası'na hazırlanmıştık. İlk dünya şampiyonu buradaki kamptan sonra çıktı. İnşallah burada da yine nice dünya şampiyonları çıkar. Beklentimiz çok, başarılı olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Kahraman, dünya şampiyonu tek kadın Türk güreşçi Yasemin Adar'ın geçen yıl Budapeşte'de finalde kaybettiğinde göz yaşlarına hakim olamadığını belirterek, "İkinci olduğunda ağlayarak konuştu. Bu demek ki hedefi çok büyük. Diğer sporcuların da hedefi büyük. Madalyaya yakın başka sporcularımız da var." dedi.

Dünya Şampiyonası'nın olimpiyatlara kota vereceğine işaret eden Kahraman, "Dünya Şampiyonası kolay geçmeyecek. Hem bizim hem de diğer ülkeler için çok önemli bir organizasyon. Bundan sonra olimpiyatlar için iki baraj turnuvası daha var. Olimpiyatlara katılmaktan ziyade olimpiyat madalyaları almak için uğraşacağız." ifadelerini kullandı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda da Kadın Milli Takımı'nın başında yer aldığını söyleyen Kahraman, şöyle devam etti:

"Rio Olimpiyatları'nda gerçekten tecrübesizdik. 2-3 madalyamız olabilirdi. Artık kızlarımız daha tecrübeliler. Herkesin Avrupa ve dünyada madalyası var. Olimpiyatlarda madalya alacağımıza inanıyoruz. Kızlarımız gerçekten özveriyle çalışıyor. Öz güven çok önemli. Öz güveni sağladık. Bunun da onlara artı sağladığına inanıyorum."


- "Dikenli yollardan geldik"


Kahraman, Yasemin Adar'ın Türk kadın güreşine öncülük ettiğini dile getirerek, "Yasemin üst üste 4 kez Avrupa şampiyonu oldu. Aynı zamanda dünya şampiyonu, dünya ikincisi. Rekabet güzel bir şey. Diğer kızlarımız, 'Yasemin abla aldı, biz de alabiliriz.' dediler. Yasemin'in onlarla iletişimi de çok iyi. Kendisini ayrıca tebrik ediyorum, ablalık yapıyor. Bu şampiyonluklar kolay gelmiyor. Dikenli yollardan geldik." diye konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'nin yine en önemli madalya umudunun güreş branşı olacağını söyleyen Kahraman, "Olimpiyatlarda madalyaların yüzde 80-90'ı güreşten gelmiştir. Böyle devam edeceğine inanıyorum. Çünkü ata sporumuz. Artık ikincilik, üçüncülük bizi üzüyor. Herkes bunun bilincinde. Madalyaların çoğalacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kahraman, kadın takımı olarak 6 sıklette de olimpiyat kotası almayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Rio Olimpiyatları'nda 62 kiloda Hafize Şahin vardı. Sakatlık nediyle güreşi noktaladı. Dünya Şampiyonası'nda 3-5 maçında talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Bağları koptu, tekrar toparlayamadı. Onun olmamasından biraz bir boşluk oldu. Genç arkadaşımız, Aslı Tuğcu var. 62 kiloda ülkemizi o temsil edecek. 23 yaş altında Avrupa üçüncülüğü var. Diğer sıkletlerde de iddialı olduğumuzu söylemek istiyorum. Herkes en azından 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılabilecek kapasitede."

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:03
  1. Dünya Güreş Şampiyonası
  2. Efraim Kahraman
  3. Güreş
  4. Kadın Güreş Milli Takımı

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