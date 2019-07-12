



ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan, "Rizespor'un sözleşmeli oyuncusuyum, sözleşmem devam ediyor. Bir teklif gelirse nasıl değerlendirilir bilmiyorum ama hedefim Avrupa'da oynamak." dedi.

Yeşil-mavili takımla Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'na hazırlanan 24 yaşındaki Gökhan Akkan, düzenlediği basın toplantısında, takımın durumu ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Gökhan Akkan, sezon hazırlıklarına yeni başladıklarını, transfer edilecek futbolcularla takımın daha iyi olacağına inandığını belirterek, teknik direktör İsmail Kartal'ın tavrı, davranışları ve yaklaşımının kendileri için çok pozitif olduğunu anlattı.

Milli takımda kalıcı olmak istediğini ifade eden Gökhan, "Milli takımda kalıcı olmak önemli. Hedefim milli takım ailesinde sürekli bulunmak. Takımımdaki performansımla orayı sürekli olarak elde etmek için çalışıyorum." diye konuştu.

Olası transfer teklifleri konusunda kulüp başkanı ve yöneticilerle değerlendirme yapacağını dile getiren Gökhan Akkan, "Rizespor'un sözleşmeli oyuncusuyum. Benim için şu an için önemli olan Rizespor. Burada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım. Transfer dedikoduları büyük veya küçük takımlar için elbette olabilir. Kulübün menfaatleri doğrultusunda teklif olursa ona göre oturulup değerlendirilir." ifadelerini kullandı.

Yeşil-mavili takımın file bekçisi, geride kalan sezonun ilk yarısında sadece 12 puan toplayabildiklerini, ligin ikinci yarısında ortaya koydukları etkili futbolla puan cetvelinde üst sıralarda yer aldıklarını anımsatarak, "Ligin ikinci yarısında takımı ligde tutmamız gerektiğinin bilincindeydik. Aramıza katılan futbolcular da çok çabuk adapte oldu. Bundan sonra da bize düşen çok iyi performans sergilemekti. Takımda herkes elinden gelenin en iyisini ortaya koydu ve ligde kaldık. Bulunduğum mevki itibarıyla takımdan daha iyisini yapmam lazım ki maç kazanılsın." değerlendirmesinde bulundu.

Juventus'un 41 yaşındaki kalecisi Gianluigi Buffon'u örnek aldığını aktaran Gökhan Akkan, yaşının genç olması nedeniyle Avrupa'da futbol oynama hayali kurduğunu vurguladı.

Kaleci Gökhan, Rizespor'un sözleşmeli oyuncusu olduğunu anımsatarak, "Bir teklif gelirse nasıl değerlendirilir bilmiyorum ama hedefim Avrupa'da oynamak. Beğenerek takip ettiğim efsane olmuş bir isim var, Buffon. Bu yaşına rağmen hala üst düzey oynayan bir insan. Kariyer planlaması açısından örnek aldığım bir kalecidir kendisi." yorumunu yaptı.



