Hedef: Yüzde 100 uzlaştırma! Arabulucular 100 kişiden 65’ini uzlaştırdı

Buğra Kardan

2018 başında hayata geçen arabuluculuk sistemiyle anlaşmazlıklar, mahkemeye gitmeden çözülüyor. Sorunları bir ayda aşılmasına imkân tanıyan sistemden faydalananların sayısı giderek artıyor. 2018’in ilk beş ayında arabulucuya 127 bin 845 zorunlu başvuru yapıldı. Sonuçlanan başvurulardan 38 bin 667’sinde mutabakata varılırken, 20 bin 510’unda (yüzde 35) anlaşma sağlanamadı. Yüzde 65’lik başarı oranı davacı ve davalılar için umut oldu.

İşçi ve işverenleri barıştırdı

İş kazası gibi başvuru zorunluluğu bulunmayan işçi-işveren uyuşmazlıkları için aynı dönemde 14 bin 452 başvuru geldi. Bunların 14 bin 140’ı olumlu, 312’si ise olumsuz sonuçlandı. Başvuruların yüzde 98’inin anlaşmayla neticelenmesi yargının yükünü önemli oranda hafifletti.

Avukat ve Arabulucu Zeki Arıtürk, arabuluculuk sisteminin adli makamları rahatlattığını dile getirdi. Sistemin küçük dosyaların mahkemeye taşınmasını önlediğini kaydeden Arıtürk, “Arabuluculuğun ve uzlaştırmacılığın tanınır, bilinir hale gelmesi yargının yükünü yüzde 40-50 hafifletti” dedi.

Karar kesin olacak

Arabulucuların rolüyle ticari sorunların aşıldığını; tartışmaların tatlıya bağlandığını vurgulayan Arıtürk, şöyle devam etti: “Bu konuda atılan adımlar çok ama çok faydalı oldu. Arabuluculara başvuru zorunluluğu getirilmesinin ardından dava adedinde önemli gerilemeler görüldü. Yargı görevlileri gerekli gereksiz dosyalarla boğuşmaktan kurtuldu. Tabii arabulucuların kararları kesin olup Yargıtay’da temyiz edilemiyor. Bu da Yargıtay dairelerinin yerli yersiz meşgul edilmesini engelliyor.”