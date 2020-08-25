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Ekonomi Hedef yıl sonuna kadar 15 milyon turist
Ekonomi

Hedef yıl sonuna kadar 15 milyon turist

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Eğer hava trafiğinde olumsuz bir hareketlenme olmazsa, yıl sonunda 15 milyon turist sayısını yakalarız, geçeriz diye düşünüyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 11:28:00 -
Hedef yıl sonuna kadar 15 milyon turist

Bakan Ersoy, özel bir kanalda katıldığı programda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin turizme etkisi üzerine bilgi verdi.

Türkiye’de 1 Haziran itibarıyla turizmin tekrar ivme kazandığını hatırlatan Ersoy, “2019 ile kıyaslandığında 2020 ivmemiz çok yüksekti, çok hızlı bir büyüme ivmesine girmiştik. Ama maalesef şu anda 2019 ile kıyaslandığında ciddi bir düşüşle karşı karşıya kalacağız. Eğer hava trafiğinde olumsuz bir hareketlenme olmazsa, yıl sonunda 15 milyon turist sayısını yakalarız, geçeriz diye düşünüyoruz. Gelir olarak da 11 milyar dolar bir turizm gelirini bu sene için geçeriz diye tahmin ediyorum” ifadesini kullandı. Temmuz sonu itibarıyla 6,5 milyon turist sayısının yakalandığını vurgulayan Ersoy, “Yaklaşık 1,2 milyon yurt dışındaki yerleşik Türk vatandaşı da buna dahil. Ağustos-Eylül-Ekim diye bakıldığında bir simülasyon yaptık. Buna göre sezonun da uzayacağı, kayacağı görülüyor. Sezon geç başladı ama daha da geç bitecek gibi gözüküyor” diye konuştu.

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