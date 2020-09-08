Hedef, küresel sigorta lideri olmak

Sönmez sözlerini, “Gücü adında olan Türkiye Sigorta ve Hayat Emeklilik, lider Türkiye’nin lider kuruluşlarından biri olacaktır. Buradan bunun sözünü vererek ayrılıyorum” diyerek tamamladı.

“Üretim ve karlılıkta sürdürülebilir liderlik”

Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli de “2020 yılının en büyük birleşmesini söz verdiğimiz takvimde ve pazar payımızı da artırarak hayata geçirdik” dedi. Türkiye Sigortanın 38 bölge, 2 bin 620 çalışan ve 15 milyon müşteriye hizmet veren Türkiye’nin en büyük sigorta ve emeklilik şirketi olduğunu belirten Benli, şunları kaydetti: “Sigortacılığı yeniden tanımlamak yepyeni alanlarda öncü olmak istiyoruz. İsmimizden gelen sorumluluğun bilinciyle hedefimiz üretim ve karlılıkta sürdürülebilir liderlik ve Türkiye dışında da faaliyetleri bulunan global bir sigorta şirketi olmak. Bir olmakla elde ettiğimiz güçlü pozisyon sayesinde, sektörün büyümesinde ve finansal piyasalardan aldığı payın artırılmasında öncü ve yönlendirici konumda olacağız. “