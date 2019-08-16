Hedef kitleni seç, hemen iletişime geç

AKİT EKONOMİ

Artık işletme yöneticilerinin ‘Tek bir sosyal medya platformu aracılığıyla herkese ulaşabilirim’ diye düşünmemesi gerektiğini dile getiren uzmanlar, sosyal medya platformlarının işi paraya döktüğü tespitinde bulunarak, "Bu saatten sonra, sosyal platformlarda bir içerik yayınlamadan önce bin kere düşünmeniz lazım. Hazırladığınız içeriğin hedeflediğiniz kitleyi gerçekten ilgilendirip ilgilendirmediği artık her şeyden daha önemli. Yaptığınız işin doğasından bihaber bir sosyal medya ajansının veya sosyal medyadan anlayan birilerinin insafına terk ettiğiniz sosyal medya hesaplarınızda yayınlanan bayram günü kutlama mesajları ile hedef kitlenize ulaşabilmeniz hayal’’ uyarısında bulunuyor ve tavsiyelerini şöyle sıralıyor:

Yetenek avcılığının ilk adımı

Bir KOBİ olarak şirketinize yetenekli insanları kazandırmak istiyorsunuz, aradığınız niteliklere sahip olan insanları Facebook, Instagram gibi platformlardan seçmek yerine Linkedin’de bedavaya açacağınız bir şirket sayfası ile yetenek avcılığına hemen başlayabilirsiniz. Çünkü bu platformun işi, yetenekli insanlarla firmaların birbirlerini bulabilmesini ve işletmelerin karşılıklı iş geliştirmelerini sağlamaktır.

Adım adım ilerleyin

Birinci adım: Önce şahıs hesabı açın sonra da ona bağlı şirket sayfası kurun. Kurulum aşamasında size sorulan sorulara verdiğiniz cevapları en ince ayrıntısına kadar cevaplayın. Bu cevaplar ileride sayfanızın doğru kişilere gösterilmesini sağlayacağı için çok önemli.

İkinci adım: İçeriklerin Google tarafından da indekslendiğini unutmayın. Bu nedenle şirket sayfasını kendi internet siteniz gibi düşünün. Ne iş yaptığınızı, hangi sektörlerde faaliyet gösterdiğinizi, hangi ürünleri ürettiğinizi veya alıp sattığınızı tek tek açıklayın.

Üçüncü adım: Gerek şahsi hesabınızda gerekse şirket sayfanızda düzenli şekilde yazılı ve görsel içerik yayınlayın. Ürünlerinizin üretim süreçleriyle veya kullanım alanlarıyla ilgili insanların ilgisini çekecek veya merak uyandıracak resimler, videolar. Uzmanı olduğunuz işin en ilgi çekici yönlerini video mesaja dönüştürün. İş hayatıyla ilgili ufuk açıcı fikirler paylaşın. Firmanızın heyecan uyandırıcı gelişim öyküsünü anlatın. Unutmayın ki mesajlarınız, sizin iş alemindeki itibarınızı temsil ediyor. Burada vereceğiniz mesajları yapılandırmak için firmanızın yetkilileriyle strateji toplantıları yapmanız gerekir.

Dördüncü adım: Etkileşime geçme aşaması… İşinizi geliştirmeye katkısı olduğunu düşündüğünüz herkese takip isteği gönderin ama neden onu takip etmek istediğinizi de bir cümle ile açıklayın.