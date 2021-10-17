Hedef gelirde adalet! 2022 Bütçe Teklifi TBMM’ye sunuldu

Kanun teklifinin genel gerekçesinde, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin kapsayıcı, sürdürülebilir, istihdam odaklı ve gelir dağılımı adaletini gözeten, büyümenin tesis edilmesi, mali disiplinin sürdürülmesi, kamu dengelerinin iyileştirilmesi, maliye politikasının sürdürülebilirliğinin gözetilmesi ve kamu maliyesi alanında elde edilen kazanımların gelecek dönemde de korunması başta olmak üzere belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacını taşıdığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 bütçe giderlerinin 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, gelirlerinin 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira olarak öngörüldüğünü açıklamıştı.