Hedef alınan CNN muhabirinden açıklama: Meslek büyüklerimden anlayış bekliyorum

Bir fırıncı ile canlı yayında röportaj yaparken fırıncının zamlardan şikayeti üzerine yayını aniden kestiği öne sürülerek hedef alınan CNN muhabiri Mücahit Topçu yaşananlara ilişkin bir açıklama metni yayımladı.

'Farkında bile değildim'

"İtiraf etmek gerekirse o sırada fırıncının ne söylediğine de canlı yayın heyecanıyla çok dikkat etmedim." diyen Topçu, "Söz konusu röportajı fırıncının söyledikleri nedeniyle kesmedim. Bana verilen 2-3 dakikalık bir canlı yayın süresi vardı. Ben o süreyi aştığımı düşünerek bir an önce yayını bitirip sözü stüdyoya bırakmak istedim. Ancak gerçekten büyük bir hata yaptım." ifadelerini kullandı.

'Meslek büyüklerimden anlayış bekliyorum'

"Yöneticilerinden ve kendisini hedef gösteren medya kuruluşlarındaki meslek büyüklerimden anlayış bekliyorum." diyen CNN muhabirinin açıklaması şöyle: