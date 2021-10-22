Hedef 550 bin ton pancardan 82 bin ton şeker üretmek

Albayrak Grubu’nun da katkısıyla Erzurum ve Erzincan’da şeker pancarı üretimi artıyor. 3 yıldır bölge çiftçisine çeşitli destekler veren gruba bağlı Mezra Ziraat AŞ vesilesiyle ivmelenen üretim için bu yılki hasat başladı. Hasadın verimli geçeceği ifade ediliyor.

Çiftçiye destek

Mezra Ziraat AŞ, üreticiye gerek sulama gerek tohum gerek gübre gerekse tarımsal ilaçlama desteği sağlıyor. Ayrıca mahsulünü modern tarım araçlarıyla topluyor. Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları da kendi taşıtlarıyla nakliye yardımın yaparak çiftçinin ürettiği pancarı satın alıyor. Sukkar Şeker markasıyla üretim yapan Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları 2019- 2020 döneminde işlediği 610 bin ton şeker pancarından 91 bin ton ürün elde ederek tarihinin en önemli üretim rekoruna imza atmıştı. Bu sene de bölgede kuraklık ve don olmasına rağmen 550 bin ton pancar hasadı, 82 bin ton kristal şeker üretimi planlanan fabrikalarda hummalı şekilde çalışılıyor.

Maliyetleri düşürüyor

Pancar hasadı hakkında bilgi veren Mezra Ziraat AŞ Saha Yöneticisi Ferit Özkan, “6 sıralı makinelerle ve son sistem araçlarla hasat gerçekleştiriyoruz. Fabrikalarımızla beraber üreticiye sulama, üretim desteği, makine, ekipman, modern tarım uygulama eğitimi gibi destekler sunuyoruz. Bu sayede çiftçinin maliyetleri düşüyor. Biz de bölgedeki şeker fabrikalarına hammadde tedarikini kolaylaştırmış oluyoruz. Böylece ülke ekonomisine de yerel kaynaklarla katkıda bulunmuş oluyoruz” dedi.

Ekonomiye güç katıyor

Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları Genel Müdür Vekili Necati Karavaizoğlu ise şu açıklamalarda bulundu: “Çiftçiye nakliye yardımı yaparak şeker pancarını fabrikaya getiriyoruz. Önce ürün analizini yapıyoruz. Ardından yıkama işlemine geçiyoruz. Bıçaklardan geçirerek kıyım haline getiriyoruz. Sonrasında sıcak suya aktarıyoruz. Dev tanklarda şekeri pancardan ayrıştırarak suyu buharlaştırıyoruz. Kalan posayı da presliyoruz. Şekerli suyunu ayırarak posasını da çiftçiye hayvan yemi olarak veriyoruz. Kristalleşen şekeri de kurutarak son ürün haline getiriyoruz. En son işlemde de ambalajlara koyuyoruz. Her iki fabrikamızla toplamda 4 bin üreticimizle Erzurum ve Erzincan ekonomisine 600-650 milyon liralık bir hacim kazandırıyoruz.”

Üretici memnun

Üreticiler ise firmanın yardımlarından memnun. 15 yıldan fazladır üretim yapan çiftçi Mustafa Uzunoğlu da ürettiği şeker pancarını 20 dekardan 100 dekara çıkardığını belirtti. Uzunoğlu, 500 dekar alanda üretime çıkmayı planladığını kaydetti.