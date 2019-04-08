Hedef 18 yaş altı gençler! Amerikalı misyonerler, İngilizce kurs adı altında Türkiye'ye ve İslam'a düşman ediyorlar! Kadıköy Rıhtım'da cirit atan misyoner Amerikalılar'ın, 18 yaş altı gençleri İngilizce kurs adı altında beyinlerini yıkayarak İslam'a ve Türkiye Cumhuriyeti'ne düşman etmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

yeniakit.com.tr özel Akit'e gelen bir ihbar tüyler ürpertti. Misyonerlerin cirit attığı Türkiye'de yeni bir skandal iddia ortaya çıktı. Hedef 18 yaş altı gençler Kadıköy Rıhtım'da Neşet Ömer Sokak ve Albay Faik Sözdener Caddesi'nde Ayı Pub binasının en üst katında İngilizce kurs verdikleri iddia edilen Amerika uyruklu kişilerin, 18 yaş altı gençleri Hristiyanlığı yaymaya çalıştıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik kara propaganda yaptıkları iddia edildi. Devlete ve İslam'a hakaretler ediyorlar Misyonerlik faaliyetinde bulunan sahısların, devleti ve İslam'ı karaladıkları gençleri "Uyanış Gençliği" adlı evlere götürerek beyinlerinin yıkandığı öne sürüldü. İncil dağıtan şahısların ellerini kollarını sallayarak İncil dağıttıkları da belirtildi.

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