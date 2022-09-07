Hearts-Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? Başakşehir maçı hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Hearts ile karşı karşıya gelecek. Peki, Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?
Avrupa Konferans Ligi’nde grup heyecanı başlıyor. Başakşehir deplasmanda İskoç ekibi Hearts ile karşılaşacak.
Hearts-Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? Başakşehir maçı hangi kanalda?
Hearts ile Başakşehir 8 Eylül Perşembe akşamı karşılaşacak. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta, TSİ 19.45'te başlayacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Krzysztof Jakubik yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.
Turuncu-lacivertli ekipte, UEFA listesine adı eklenen yeni transfer Bertrand Traore de teknik direktör Emre Belzöoğlu'nun görev vermesi halinde forma giyebilecek.
Hearts'te ise kart cezalısı orta saha oyuncusu Jorge Grant bu mücadelede forma giyemeyecek.
A Grubu'nun diğer maçında ise Fiorentina ile Letonya ekibi RFS karşı karşıya gelecek. İtalya'daki mücadele de TSİ 19.45'te başlayacak.