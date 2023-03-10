HDP'yi parlatmak için her şeyi yapıyorlar! 'Savunma Bakanlığı'nı bize verseler...'

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, 6'lı koalisyondaki ortaklarıyla giriştikleri bakanlık pazarlıklarına ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı. Oluç, 'İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının HDP'ye verileceği' iddialarına ilişkin kahkahalar atarak, "Bize verseler de almayız zaten" diyerek yapılan pazarlığı doğruladı.

"İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nı bize verseler biz almayız zaten"

KRT TV'de Yavuz Oğhan'ın konuğu olan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, bakanlık için Millet İttifakı'yla herhangi bir pazarlık içinde olmadıklarını söyledi.

Oluç, daha sonra gülerek sözlerini şöyle sürdürdü:

İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nı bize verseler biz almayız zaten.