HDP’ye var Saadet’e yok... CHP’den, Milli Görüş gençliğine terörist ve sapık muamelesi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM’de gerçekleştirdiği konuşmasında TÜRGEV, KADEM, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti ve MGV’nin de olduğu vakıf ve dernekleri hedef almış, 6’lı masanın ortağı Saadet Partisi’nin gençlik yapılanması Anadolu Gençlik Derneği’ni de (AGD) konuşmasında dile getirmişti. Saadet Partili isimler Kaya’nın bu çıkışına tepki göstererek kürsüden özdür dilemeye davet etmiş, Kaya’da özür mahiyetinde bir açıklamada bulunmuştu.

CHP’Lİ BELEDİYE AGD’YE SALON VERMEDİ

Saadet Partisi’nin gençlik yapılanması Anadolu Gençlik Derneği ile alakalı CHP kanadında bir başka gelişme daha yaşandı. CHP’li Sarıyer Belediyesi’nin AGD’nin defalarca talep etmesine rağmen derneğe salon vermediği ortaya çıktı.

AGD: “BATI TAKLİTÇİSİ BU ZİHNİYETİ KABUL ETMİYOR VE KINIYORUZ”

AGD’nin Sarıyer şubesinin resmi Twitter hesabından konuyla alakalı olarak bir açıklama yayınlandı, Sarıyer Belediyesi kınandı. AGD Sarıyer sosyal medya hesabından, “Mekke’nin fethi programı için defalarca verdiğimiz salon talebimiz Sarıyer Belediyesi tarafından reddedilmiştir. Vakfımıza çifte standart uygulayan batı taklitçisi bu zihniyeti kabul etmiyor ve şiddetli bir şekilde kınıyoruz” ifadelerini kullandı.