HDP’ye savunma için ek süre

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA

HDP’nin kapatma davasında dosyaya sunulan ek delillerin kabul edilmesine, yeni bilgilerin ilgililere ve partiye bildirilmesine, bu hususa yönelik bir beyanları olacaksa 30 gün içinde bildirmelerinin istenmesine karar verildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 17 Mart 2021 tarihinde hazırladığı iddianame ile, “Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği” gerekçesiyle HDP hakkında kapatılma talebiyle dava açılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Yüksek mahkemenin iddianamenin kabuli ile başlayan yargılama sürecine Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, öldürülen PKK’lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır eski Milletvekili Semra Güzel ile ilgili soruşturma dosyasında yer alan bilgi ve belgeler de kapatma davasına ek delil olarak konulması için AYM’ye gönderilmesiyle yeni bir boyut katıldı. Mahkeme bu gün yaptığı inceleme ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Halkların Demokratik Partisinin kapatılmasına dair davada, dosyada yasaklığı istenen bazı kişilere ilişkin verilen yeni bilgilerin ilgililere ve partiye bildirilmesine, bu hususa yönelik bir beyanları olacaksa 30 gün içinde bildirmelerinin istenmesine karar verildi.