HDP’ye PKK’nın cinayetlerine tek kelime edemeyen ahat Andican, HÜDA-PAR'ı terörle ilişkilendirmek için yırtındı

Defalarca terör örgütü PKK elebaşları Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. Siyasi uzantısı HDP de Kılıçdaroğluna desteğini iletmesine rağmen sözde Milliyetçi İYİ Parti, bu ittifak içinde yer aldı.

İYİ Partili Ahat Andican, CHP'nin kanalı Halk TV'de yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı'na katılmayı tercih eden HÜDA-PAR'ı karalamaya kalktı. HDP-PKK'ya tek bir söz söylemeyen Andican, HÜDA-PAR'ı kötülemek için dil döktü.

Andican'ın açıklamaları şöyle:

Yani Yeniden Refah Partisi ve HÜDA-PAR'ın topluma empoze etmek istedikleri yaşam biçimi açısından ve buna alyapı olacak yasal düzenlemelerden söz etmek lazım. HÜDA-PAR için söylenecek bir şey yok. 2000'li yıllarda Hizbullah örgütünün özellikle domuzbağları ve tabut evler gibi terimlerle tanımlamalarla hafızalarda yaşamaya devam ediyor. O dönemde Saadettin Tantan'ın öncülüğünde bunlar sahadan temizlendi. Hizbullah ve HÜDA-PAR arasında bir ilişki olmadığı söyleniyor ama bu gayet açık ve net arada bir sivil toplum örgütü kuruldu. Ölen liderlerinin dışındaki yapılanmasıydı. Kurdukları dernek Hizbullah'la ilişkisi olduğu için kapatıldı. Onun yöneticileri daha sonra HÜDA-PAR'ı kurdular. HÜDA-PAR daha önce de AK Parti iktidarını dışardan destekledi. Anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesini istediler.