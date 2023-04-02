HDP'ye kucak açan Karamollaoğlu'na bir darbe daha

HDP'nin de desteklediği 6'lı masanın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Saadet Partisi'nde krize neden olan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına parti içinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Anlar da isyan etti

Kanal 7 Ankara temsilcisi ve Haber7 Yazarı Mehmet Acet, Saadet Partisi hakkında gündem olacak bir iddiada bulundu. Acet açıklamsında bir grubun daha Saadet Partisi yönetimi ve Temel Karamollaoğlu'na isyan bayrağını çekmeye hazırlandığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Acet, ''Saadet Partisi yönetimi ve Temel Karamollaoğlu’na parti içinden üçüncü bir grup daha isyan bayrağı çekmeye hazırlanıyor. Bir hafta on gün sonra enteresan çıkışlar gelebilir. Dediğim gibi çıkarsa “vay be, adam söylemişti” dersiniz'' ifadelerini kullandı.